Выпуск новостей за 12:00: Сутки на фронте. Состав ЦИК
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 12:00 – на фронте за минувшие сутки один наш защитник получил ранение. Российские оккупационные войска продолжают игнорировать установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Сегодня в Раде могут проголосовать за увольнение старого и назначение нового состава ЦИК.
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