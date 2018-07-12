Випуск новин за 12:00: Доба на фронті. Склад ЦВК

У випуску новин за 12 липня станом на 12:00 – на фронті за минулу добу один наш захисник зазнав поранення. Російські окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене перемир'я майже по всій лінії зіткнення. Сьогодні у Раді можуть проголосувати за звільнення старого і призначення нового складу ЦВК.

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У Брюсселі розпочалося засідання Північноатлантичної ради, в якій візьме участь Президент України Петро Порошенко та президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Що заявив Порошенко на саміті НАТО.

У Японії від повеней постраждали вже дві сотні осіб. Ще десятки людей зникли безвісти, їх продовжують шукати.

11 дітей, які відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремчі на Франківщині, доставили до лікарні з отруєнням.