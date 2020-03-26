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      Выпуск новостей за 12:00: Tesla против коронавируса. Стратегическая встреча в Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 12:00 – компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил основатель и генеральный директор корпорации Илон Маск на странице в твиттере. Народные депутаты собрались на заседание согласительного совета. Правда, в закрытом режиме. Обсуждали правительственные инициативы по преодолению последствий коронавируса.

      Также в выпуске:

      Пятой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Ивано-Франковска. Сколько ей было лет, пока не сообщают. Известно лишь то, что больная долгое время лечилась самостоятельно.

      Италия остается лидером по смертности от коронавируса. Там умерло уже 7 500 тысяч человек, почти 700 – только за последние сутки.

      В Кропивницком неравнодушные создали сообщество, с помощью которого бесплатно подвозят врачей на работу.

      В индийском штате Пенджаб засняли, как полицейские за нарушение карантина приказывают группе людей приседать со словами "Я – враг общества".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Выпуск новостей
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