Выпуск новостей за 12:00: Tesla против коронавируса. Стратегическая встреча в Раде

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 12:00 – компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил основатель и генеральный директор корпорации Илон Маск на странице в твиттере. Народные депутаты собрались на заседание согласительного совета. Правда, в закрытом режиме. Обсуждали правительственные инициативы по преодолению последствий коронавируса.

Также в выпуске:

Пятой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Ивано-Франковска. Сколько ей было лет, пока не сообщают. Известно лишь то, что больная долгое время лечилась самостоятельно.

Италия остается лидером по смертности от коронавируса. Там умерло уже 7 500 тысяч человек, почти 700 – только за последние сутки.

В Кропивницком неравнодушные создали сообщество, с помощью которого бесплатно подвозят врачей на работу.

В индийском штате Пенджаб засняли, как полицейские за нарушение карантина приказывают группе людей приседать со словами "Я – враг общества".