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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 12:00: Tesla проти коронавірусу. Стратегічна зустріч у Раді

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Про це заявив засновник та генеральний директор корпорації Ілон Маск на своїй сторінці у твіттері. Народні депутати зібралися на засідання погоджувальної ради. Щоправда, в закритому режимі. Обговорювали урядові ініціативи щодо подолання наслідків коронавірусу.

      Також у випуску: 

      П'ятою жертвою коронавірусу в Україні стала жінка з Івано-Франківська. Скільки їй було років, поки не повідомляють. Відомо лише те, що хвора довгий час лікувалася самотужки. 

      Італія залишається лідером за смертністю від коронавірусу. Там загалом померло вже 7500 тисяч людей, майже 700 – лише за останню добу. 

      У Кропивницькому небайдужі створили спільноту, за допомогою якої безкоштовно підвозять лікарів на роботу. 

      В індійському штаті Пенджаб зафільмували, як поліцейські через порушення карантину наказують групі людей присідати зі словами "Я – ворог суспільства".

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Випуск новин
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