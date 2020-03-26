Випуск новин за 12:00: Tesla проти коронавірусу. Стратегічна зустріч у Раді

У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Про це заявив засновник та генеральний директор корпорації Ілон Маск на своїй сторінці у твіттері. Народні депутати зібралися на засідання погоджувальної ради. Щоправда, в закритому режимі. Обговорювали урядові ініціативи щодо подолання наслідків коронавірусу.

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