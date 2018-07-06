Выпуск новостей за 12:00: Трагедия на военных учениях. Отравление в Эймсбери

Выпуск новостей за 12:00: Трагедия на военных учениях. Отравление в ЭймсбериВыпуск новостей 24 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 12:00 – во время военных учений на Ровенщине разорвался миномет "Молот" украинского производства. В результате взрыва трое солдат погибли, девять ранены. Новые детали отравления "Новичком" в Эймсбери: полиция Великобритании заявляет, что пострадать может большое количество людей. МВД Соединенного Королевства требует от России объяснений.
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Источник: 24 канал
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