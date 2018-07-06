Випуск новин за 12:00: Трагедія на військових навчаннях. Отруєння у Еймсбері

Випуск новин за 12:00: Трагедія на військових навчаннях. Отруєння у ЕймсберіВипуск новин 40 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 12:00 – під час військових навчань на Рівненщині розірвався міномет "Молот" українського виробництва. Внаслідок вибуху троє солдат загинуло, дев'ятеро поранені. Нові деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері: поліція Великої Британії заявляє, що постраждати може значна кількість людей. МВС Об'єднаного Королівства вимагає у Росії пояснень.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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