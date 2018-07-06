Випуск новин за 12:00: Трагедія на військових навчаннях. Отруєння у Еймсбері

У випуску новин за 6 липня станом на 12:00 – під час військових навчань на Рівненщині розірвався міномет "Молот" українського виробництва. Внаслідок вибуху троє солдат загинуло, дев'ятеро поранені. Нові деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері: поліція Великої Британії заявляє, що постраждати може значна кількість людей. МВС Об'єднаного Королівства вимагає у Росії пояснень.

Також у випуску: Ситуація на фронті. У середмісті Харкова підірвали авто місцевого бізнесмена. Фракції Верховної Ради не змінили свої позиції щодо ЦВК.