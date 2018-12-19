Выпуск новостей за 12:00: Транш МВФ. Письма к пленным морякам

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 12:00 – до 25 декабря Украина должна получить новый транш от МВФ, новое соглашение рассчитано на 14 месяцев, в течение которых МВФ выделит почти 4 миллиарда долларов. Харьковские студенты отправили полтысячи писем в Россию. Они написали послания украинским морякам, которых незаконно удерживает страна-агрессор.

Также в выпуске: За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один военный получил ранения. В Симферополе адвокаты обжалуют арест украинских моряков, апелляции рассматривает так называемый Верховный суд оккупированного Крыма. Греко-католики готовы к сотрудничеству с православными новосозданной церкви.