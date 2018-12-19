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      Випуск новин за 12:00: Транш МВФ. Листи до полонених моряків

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 12:00 – до 25 грудня Україна має отримати новий транш від МВФ, нова угода розрахована на 14 місяців, протягом яких МВФ надасть майже 4 мільярди доларів. Харківські студенти відправили півтисячі листів у Росію. Вони написали послання українським морякам, яких незаконно утримує країна-агресор.

      Також у випуску: 

      Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий отримав поранення.

      У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму.

      Греко-католики готові до співпраці з православними новоствореної церкви.

      Теги: МВФ Транш МВФ Випуск новин заручники
      Джерело: 24 канал
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