Випуск новин за 12:00: Транш МВФ. Листи до полонених моряків
У випуску новин за 19 грудня станом на 12:00 – до 25 грудня Україна має отримати новий транш від МВФ, нова угода розрахована на 14 місяців, протягом яких МВФ надасть майже 4 мільярди доларів. Харківські студенти відправили півтисячі листів у Росію. Вони написали послання українським морякам, яких незаконно утримує країна-агресор.
Також у випуску:
Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий отримав поранення.
У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму.
Греко-католики готові до співпраці з православними новоствореної церкви.
Джерело: 24 канал
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