Выпуск новостей за 12:00: Уголовное производство в отношении Кивы. Потери на фронте

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 12:00 – генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. От пули снайпера погиб боец с Волыни Николай Сорочук, которому было всего 22 года. Еще один военный получил ранение.

Также в выпуске: Укрзализныцей следующие 10 лет будет управлять ведущая немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. Госсекретарь США Майк Помпео прилетит в Киев 30 января и проведет здесь два дня. В Одесской области удалось ликвидировать пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке.