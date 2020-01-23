Выпуск новостей за 12:00: Уголовное производство в отношении Кивы. Потери на фронте
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 12:00 – генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. От пули снайпера погиб боец с Волыни Николай Сорочук, которому было всего 22 года. Еще один военный получил ранение.
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