13:03
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Випуск новин за 12:00: Кримінальне провадження щодо Киви. Втрати на фронті

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 12:00 – генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киву. Від кулі снайпера загинув боєць з Волині Микола Сорочук, якому було лише 22 роки. Ще один військовий зазнав поранення.

      Також у випуску:

      Укрзалізницею наступні 10 років буде управляти провідна німецька залізнична компанія Deutsche Bahn.

      Держсекретар США Майк Помпео прилетить до Києва 30 січня та проведе тут два дні.

      На Одещині вдалося ліквідувати пожежу в Нижньодністровському національному природному парку.

      Іспанію накрили снігопади, зливи та шторм Глорія: загинули 9 людей – фото, відео
      сьогодні
      4981
      Теги: Випуск новин Ілля Кива
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:10 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Блоги 120
      сьогодні , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 258
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8510
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      940
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 2071
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук