Випуск новин за 12:00: Кримінальне провадження щодо Киви. Втрати на фронті

У випуску новин за 23 січня станом на 12:00 – генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киву. Від кулі снайпера загинув боєць з Волині Микола Сорочук, якому було лише 22 роки. Ще один військовий зазнав поранення.

Також у випуску: Укрзалізницею наступні 10 років буде управляти провідна німецька залізнична компанія Deutsche Bahn. Держсекретар США Майк Помпео прилетить до Києва 30 січня та проведе тут два дні. На Одещині вдалося ліквідувати пожежу в Нижньодністровському національному природному парку.