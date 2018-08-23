Выпуск новостей за 12:00: Украина празднует День флага. Помилование Манафорта

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 12:00 – сегодня в Украине празднуют День флага. И в Киеве развернули самый длинный в стране сине-желтый флаг. Длина полотнища – 2 тысячи 700 метров. Президент США Дональд Трамп может помиловать скандального политтехнолога Пола Манафорта.

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