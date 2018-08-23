Випуск новин за 12:00: Україна святкує День прапора. Помилування Манафорта
У випуску новин за 23 серпня станом на 12:00 – сьогодні в Україні святкують День прапора. І у Києві розгорнули найдовший в країні синьо-жовтий стяг. Довжина полотнища – 2 тисячі 700 метрів. Президент США Дональд Трамп може помилувати скандального політтехнолога Пола Манафорта.
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Джерело: 24 канал
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