Выпуск новостей за 12:00: Украинский скандал в США. Пожар во Львове

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 12:00 – сегодня Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На Львовщине уже вторую неделю спасатели тушат пожар на торфяниках.

Также в выпуске: На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены. Владимир Зеленский прибыл в Нью Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Житомирщине, где погибли 9 человек, еще 11 пострадали. На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

Источник: 24 канал