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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Выпуск новостей за 12:00: Украинский скандал в США. Пожар во Львове

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 12:00 – сегодня Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На Львовщине уже вторую неделю спасатели тушат пожар на торфяниках.

      Также в выпуске:

      На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены.

      Владимир Зеленский прибыл в Нью Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

      Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Житомирщине, где погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

      На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

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      Теги: Новости США Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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