Выпуск новостей за 12:00: Украинский скандал в США. Пожар во Львове
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 12:00 – сегодня Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На Львовщине уже вторую неделю спасатели тушат пожар на торфяниках.
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Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Житомирщине, где погибли 9 человек, еще 11 пострадали.
На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.
Источник: 24 канал
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