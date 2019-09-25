Випуск новин за 12:00: Український сканадал у США. Пожежа у Львові
У випуску новин за 25 вересня станом на 12:00 – сьогодні Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським. На Львівщині вже другий тиждень рятувальники гасять пожежу на торфовищах
Також у випуску:
На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені.
Володимир Зеленський прибув до Нью Йорка, щоб взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН.
Суд заарештував винуватця смертельної ДТП на Житомирщині, в якій загинули 9 людей, ще 11 постраждали.
На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.
Джерело: 24 канал
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