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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ДОНАЛЬД ТРАМП
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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Випуск новин за 12:00: Український сканадал у США. Пожежа у Львові

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 вересня станом на 12:00 – сьогодні Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським. На Львівщині вже другий тиждень рятувальники гасять пожежу на торфовищах

      Також у випуску:

      На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені.

      Володимир Зеленський прибув до Нью Йорка, щоб взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН.

      Суд заарештував винуватця смертельної ДТП на Житомирщині, в якій загинули 9 людей, ще 11 постраждали.

      На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

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      Теги: Новини США Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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