Випуск новин за 12:00: Український сканадал у США. Пожежа у Львові

У випуску новин за 25 вересня станом на 12:00 – сьогодні Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським. На Львівщині вже другий тиждень рятувальники гасять пожежу на торфовищах

Також у випуску: На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені. Володимир Зеленський прибув до Нью Йорка, щоб взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Суд заарештував винуватця смертельної ДТП на Житомирщині, в якій загинули 9 людей, ще 11 постраждали. На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

Джерело: 24 канал