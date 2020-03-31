13:40
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Украинский Ухань. Украинские дальнобойщики на границе с Турцией

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине среди 58 больных – почти половина медики. Речь идет о Монастыриском районе, который уже окрестили украинским Уханем. Более сотни украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Они везли товары из Украины, а теперь не могут заехать в Турцию, ведь она с 21 марта закрыла границы.

      Также в выпуске:

      Ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли.

      В США бастуют работники компании Amazon и требуют усиления мер безопасности из-за коронавируса. Мол, им приходится выходить на работу тогда, когда большинство людей сидит в изоляции дома.

      Украинская экспедиция смогла отправиться в Антарктиду несмотря на закрытые границы, сейчас украинские ученые уже добрались до Чили.

       
      Теги: Коронавирус COVID-19 Тернополь Коронавирус в Украине Новости Турции Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      Традиції 85715
      сегодня , 08:56 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 20336
      сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
      Новини України 8742
      сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
      Лікування 150012
      сегодня , 08:50 Животное, загоню тебя в колонию, – Портнов угрожал прокурору Божко
      Новини України 2219
      сегодня , 08:57 Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19
      Новини світу 4610
      сегодня , 08:30 Курс валют на 31 марта: доллар немного подешевел
      Новини України 2799
      сегодня , 13:30 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      Новини нерухомості 2369
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 07:20 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук