Выпуск новостей за 12:00: Украинский Ухань. Украинские дальнобойщики на границе с Турцией
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине среди 58 больных – почти половина медики. Речь идет о Монастыриском районе, который уже окрестили украинским Уханем. Более сотни украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Они везли товары из Украины, а теперь не могут заехать в Турцию, ведь она с 21 марта закрыла границы.
Также в выпуске:
Ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли.
В США бастуют работники компании Amazon и требуют усиления мер безопасности из-за коронавируса. Мол, им приходится выходить на работу тогда, когда большинство людей сидит в изоляции дома.
Украинская экспедиция смогла отправиться в Антарктиду несмотря на закрытые границы, сейчас украинские ученые уже добрались до Чили.
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