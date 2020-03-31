Выпуск новостей за 12:00: Украинский Ухань. Украинские дальнобойщики на границе с Турцией

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине среди 58 больных – почти половина медики. Речь идет о Монастыриском районе, который уже окрестили украинским Уханем. Более сотни украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Они везли товары из Украины, а теперь не могут заехать в Турцию, ведь она с 21 марта закрыла границы.

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