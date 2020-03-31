Випуск новин за 12:00: Український Ухань. Українські дальнобійники на кордоні з Туреччиною
У випуску новин за 31 березня станом на 12:00 – на Тернопільщіні серед 58 хворих – майже половина медики. Йдеться про Монастириський район, який уже охрестили українським Уханем. Понад сотня українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною. Вони везли товари з України, а тепер не можуть заїхати в Туреччину, адже та з 21 березня закрила кордони.
Також у випуску:
Вночі Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.
В США страйкують працівники компанії Amazon і вимагають посилення заходів безпеки через коронавірус. Мовляв, їм доводиться виходити на роботу тоді, коли більшість людей сидить в ізоляції вдома.
Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі.
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