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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 12:00: Український Ухань. Українські дальнобійники на кордоні з Туреччиною

      Випуск новин -

      У випуску новин за 31 березня станом на 12:00 – на Тернопільщіні серед 58 хворих – майже половина медики. Йдеться про Монастириський район, який уже охрестили українським Уханем. Понад сотня українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною. Вони везли товари з України, а тепер не можуть заїхати в Туреччину, адже та з 21 березня закрила кордони.

      Також у випуску:

      Вночі Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.

      В США страйкують працівники компанії Amazon і вимагають посилення заходів безпеки через коронавірус. Мовляв, їм доводиться виходити на роботу тоді, коли більшість людей сидить в ізоляції вдома.

      Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі.

       
      Теги: Коронавірус COVID-19 Тернопіль Коронавірус в Україні Новини Туреччини Випуск новин
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