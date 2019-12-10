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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Умер мэр Москвы. Стрельба в Чехии

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 12:00 – умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года. В больнице Чешского города Острава произошла стрельба. Шестеро погибших. Огонь по врачам и пациентам злоумышленник открыл около 7 утра.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости России Чехия Выпуск новостей
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