Выпуск новостей за 12:00: Умер мэр Москвы. Стрельба в Чехии
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 12:00 – умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года. В больнице Чешского города Острава произошла стрельба. Шестеро погибших. Огонь по врачам и пациентам злоумышленник открыл около 7 утра.
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