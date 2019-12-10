Выпуск новостей за 12:00: Умер мэр Москвы. Стрельба в Чехии

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 12:00 – умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года. В больнице Чешского города Острава произошла стрельба. Шестеро погибших. Огонь по врачам и пациентам злоумышленник открыл около 7 утра.

Также в выпуске: Директору Одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, сегодня должны объявить подозрение. В Париже лидеры поговорили и о поставках в Украину газа. Путин пообещал продавать голубое топливо Украине на четверть дешевле. На Житомирщине вторые сутки ищут двоих беглецов из Райковской колонии. Они совершили побег в ночь на понедельник.