Випуск новин за 12:00: Помер мер Москви. Стрілянина у Чехії

У випуску новин за 10 грудня станом на 12:00 – помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки. У лікарні Чеського міста Острава сталася стрілянина. Шестеро загиблих. Вогонь по лікарям та пацієнтам зловмисник відкрив близько 7 ранку.

Також у випуску: Директору Одеського коледжу, в якому сталася масштабна пожежа, сьогодні мають оголосити підозру. У Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше. На Житомирщині другу добу шукають двох втікачів з Райківської колонії. Вони скоїли втечу у ніч проти понеділка.