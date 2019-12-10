Випуск новин за 12:00: Помер мер Москви. Стрілянина у Чехії
У випуску новин за 10 грудня станом на 12:00 – помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки. У лікарні Чеського міста Острава сталася стрілянина. Шестеро загиблих. Вогонь по лікарям та пацієнтам зловмисник відкрив близько 7 ранку.
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