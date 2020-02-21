Выпуск новостей за 12:00: Условия проживания в Новых Санжарах. Звонок Зеленского украинке
В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 12:00 – эвакуированные из Китая украинцы показали в соцсетях, в каких условиях они будут жить в течение двух недель. Видео своей комнаты в Инстаграме опубликовала Александра Волкова. Владимир Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки. Он пообещал вернуть девушку домой.
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