Выпуск новостей за 12:00: Условия проживания в Новых Санжарах. Звонок Зеленского украинке

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 12:00 – эвакуированные из Китая украинцы показали в соцсетях, в каких условиях они будут жить в течение двух недель. Видео своей комнаты в Инстаграме опубликовала Александра Волкова. Владимир Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки. Он пообещал вернуть девушку домой.

Также в выпуске: 10 человек пострадали во время столкновений в Новых Санжарах. В Верховной Раде заслушали промежуточный отчет Кабинета Министров о предыдущих пяти месяцах работы. Волейбольная команда из города Глухова Сумской области приняла участие в турнире в России.