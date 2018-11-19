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      Выпуск новостей за 12:00: Увеличение антироссийского санкционного списка. Избиение Ширяева

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 12:00 – санкционный список россиян может возрасти, этот вопрос сегодня будет обсуждать Совет министров иностранных дел в Брюсселе. Экс-командира "Восточного корпуса" Ширяева, которого связывают с громким нападением на элеватор, избили на чемпионате Украины по боксу.

      Также в выпуске:

      Суд отложил рассмотрение дела Януковича на 5 декабря.

      За минувшие сутки боевики 16 раз нарушали режим тишины.

      Объединительный Собор украинских церквей состоится в декабре. Об этом сообщили в секретариате Вселенского патриархата.

      Теги: Новости России Евросоюз Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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