Выпуск новостей за 12:00: Увеличение антироссийского санкционного списка. Избиение Ширяева
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 12:00 – санкционный список россиян может возрасти, этот вопрос сегодня будет обсуждать Совет министров иностранных дел в Брюсселе. Экс-командира "Восточного корпуса" Ширяева, которого связывают с громким нападением на элеватор, избили на чемпионате Украины по боксу.
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Объединительный Собор украинских церквей состоится в декабре. Об этом сообщили в секретариате Вселенского патриархата.
Источник: 24 канал
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