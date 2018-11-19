Выпуск новостей за 12:00: Увеличение антироссийского санкционного списка. Избиение Ширяева

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 12:00 – санкционный список россиян может возрасти, этот вопрос сегодня будет обсуждать Совет министров иностранных дел в Брюсселе. Экс-командира "Восточного корпуса" Ширяева, которого связывают с громким нападением на элеватор, избили на чемпионате Украины по боксу.

Также в выпуске: Суд отложил рассмотрение дела Януковича на 5 декабря. За минувшие сутки боевики 16 раз нарушали режим тишины. Объединительный Собор украинских церквей состоится в декабре. Об этом сообщили в секретариате Вселенского патриархата.