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      Випуск новин за 12:00: Збільшення антиросійського санкційного списку. Побиття Ширяєва

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 12:00 – санкційний список росіян може зрости, це питання сьогодні обговорюватиме Рада міністрів закордонних справ у Брюсселі. Екс-командира "Східного корпусу" Ширяєва, якого пов'язують із гучним нападом на елеватор, побили на чемпіонаті України з боксу.

      Також у випуску:

      Суд відклав розгляд справи Януковича на 5 грудня.

      За минулу добу бойовики 16 разів порушували режим тиші.

      Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні. Про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.

      Теги: Санкції Євросоюз Новини Росії Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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