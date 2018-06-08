Выпуск новостей за 12:00: Увеличение обстрелов на фронте. Суд над Януковичем
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 12:00 – боевики увеличивают количество обстрелов. Четверо наших защитников ранены .. В Оболонском суде столицы – очередное заседание по делу о госизмене Януковича.
Также в выпуске:
В Госдепе США призвали Россию вывести свои войска с Донбасса.
В оккупированном Донецке поднят флаг Украины.
Делегация дипломатов из Австралии не поедет на ЧМ-2018 в России.
Источник: 24 Канал
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