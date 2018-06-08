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Выпуск новостей за 12:00: Увеличение обстрелов на фронте. Суд над Януковичем

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 12:00 – боевики увеличивают количество обстрелов. Четверо наших защитников ранены .. В Оболонском суде столицы – очередное заседание по делу о госизмене Януковича.

Также в выпуске:

В Госдепе США призвали Россию вывести свои войска с Донбасса.

В оккупированном Донецке поднят флаг Украины.

Делегация дипломатов из Австралии не поедет на ЧМ-2018 в России.

Теги: Война на Донбассе Виктор Янукович Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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