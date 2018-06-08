Випуск новин за 12:00: Збільшення обстрілів на фронті. Суд над Януковичем
У випуску новин за 8 червня станом 12:00 – бойовики збільшують кількість обстрілів. Четверо наших захисників поранені.. В Оболонському суді столиці – чергове засідання у справі держзради Януковича.
Також у випуску:
У Держдепі США закликали Росію вивести свої війська з Донбасу.
В окупованому Донецьку замайорів прапор України.
Делегація дипломатів з Австралії не поїде на ЧС-2018 до Росії.
Джерело: 24 Канал
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