Випуск новин за 12:00: Збільшення обстрілів на фронті. Суд над Януковичем

У випуску новин за 8 червня станом 12:00 – бойовики збільшують кількість обстрілів. Четверо наших захисників поранені.. В Оболонському суді столиці – чергове засідання у справі держзради Януковича.

Також у випуску: У Держдепі США закликали Росію вивести свої війська з Донбасу. В окупованому Донецьку замайорів прапор України. Делегація дипломатів з Австралії не поїде на ЧС-2018 до Росії.