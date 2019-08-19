Выпуск новостей за 12:00: Увольнение главы Госкино. Пикеты в Москве

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 10:00 – глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, причины для отставки как таковой нет. Просто он уже выполнил свою миссию. Освободить Сенцова и других политзаключенных Кремля требовали активисты в центре Москвы. Акцию устроили члены группы "Стратегия-18".

Также в выпуске: В Киеве проходит официальная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один погибший и трое раненых – такие потери понесла Нацгвардия из-за нарушения мер безопасности во время использования оружия и боеприпасов. Дональд Трамп подтвердил желание купить Гренландию.

Источник: 24 канал