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      Выпуск новостей за 12:00: Увольнение главы Госкино. Пикеты в Москве

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 10:00 – глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, причины для отставки как таковой нет. Просто он уже выполнил свою миссию. Освободить Сенцова и других политзаключенных Кремля требовали активисты в центре Москвы. Акцию устроили члены группы "Стратегия-18".

      Также в выпуске:

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      Один погибший и трое раненых – такие потери понесла Нацгвардия из-за нарушения мер безопасности во время использования оружия и боеприпасов.

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      Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Пикет Москва
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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