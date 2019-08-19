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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 12:00: Звільнення голови Держкіно. Пікети в Москві

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 серпня станом на 10:00 – голова Держкіно Пилип Іллєнко написав заяву на звільнення за власним бажанням. За його словами, причини для відставки як такої немає. просто він вже виконав свою місію. Звільнити Сенцова та інших політв'язнів Кремля вимагали активісти в центрі Москви. Акцію влаштували члени групи "Стратегія-18".

      Також у випуску:

      У Києві триває офіційна зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з президентом України Володимиром Зеленським.

      Один загиблий і троє поранених – таких втрат зазнала Нацгвардія через порушення заходів безпеки під час використання зброї і боєприпасів.

      Дональд трамп підтвердив бажання придбати Гренландію. 

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      Теги: Випуск новин Москва Пікет Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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