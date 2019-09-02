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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 12:00: Увольнение Матиоса. Потери на фронте

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 12:00 – новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Сегодня на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, умер морпех. Произошло это под Водяным. На данный момент рабочая группа выясняет все обстоятельства.

      Также в выпуске:

      В Берлине сегодня начинается подготовка к переговорам в нормандском формате.

      Тысячи эвакуированных людей, сотни разрушенных домов и километры затопленных территорий. Именно так сейчас выглядят райские Багамы. Дориан движется на северное побережье США.

      В Гонконге снова неспокойно. Демонстранты блокируют работу городской подземки.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Анатолий Матиос Жертвы
      Источник: 24 канал
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