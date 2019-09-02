Выпуск новостей за 12:00: Увольнение Матиоса. Потери на фронте

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 12:00 – новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Сегодня на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, умер морпех. Произошло это под Водяным. На данный момент рабочая группа выясняет все обстоятельства.

Также в выпуске: В Берлине сегодня начинается подготовка к переговорам в нормандском формате. Тысячи эвакуированных людей, сотни разрушенных домов и километры затопленных территорий. Именно так сейчас выглядят райские Багамы. Дориан движется на северное побережье США. В Гонконге снова неспокойно. Демонстранты блокируют работу городской подземки.

Источник: 24 канал