Выпуск новостей за 12:00: Увольнение Матиоса. Потери на фронте
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 12:00 – новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Сегодня на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, умер морпех. Произошло это под Водяным. На данный момент рабочая группа выясняет все обстоятельства.
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Источник: 24 канал
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