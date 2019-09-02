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      Випуск новин за 12:00: Звільнення Матіоса. Втрати на фронті

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про звільнення головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Сьогодні на Донбасі від поранень, несумісних із життям, помер морпіх. Сталося це під Водяним. На разі робоча група з'ясовує всі обставини.

      Також у випуску:

      У Берліні сьогодні починається підготовка до переговорів у нормандському форматі.

      Тисячі евакуйованих людей, сотні зруйнованих будинків та кілометри затоплених теритрій. Саме так зараз виглядають райські Багами. Доріан рухається на північне узбережжя США.

      У Гонконзі знову неспокійно. Демонстранти блокують роботу міської підземки.

      blog_ava
      Іспанська співачка Джоана Сайнс загинула на сцені під час виступу
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Анатолій Матіос
      Джерело: 24 канал
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