Випуск новин за 12:00: Звільнення Матіоса. Втрати на фронті
У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про звільнення головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Сьогодні на Донбасі від поранень, несумісних із життям, помер морпіх. Сталося це під Водяним. На разі робоча група з'ясовує всі обставини.
Також у випуску:
У Берліні сьогодні починається підготовка до переговорів у нормандському форматі.
Тисячі евакуйованих людей, сотні зруйнованих будинків та кілометри затоплених теритрій. Саме так зараз виглядають райські Багами. Доріан рухається на північне узбережжя США.
У Гонконзі знову неспокійно. Демонстранти блокують роботу міської підземки.
Джерело: 24 канал
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