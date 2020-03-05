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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Выпуск новостей за 12:00: Увольнение Рябошапки. Меры безопасности против коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – сегодня на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады рассмотрят только один вопрос – увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Из-за распространения коронавируса в Италии местное правительство рассмотрит ряд мер безопасности. Среди них – рекомендации отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев.

      Также в выпуске:

      В Европарламенте планируют провести дебаты относительно минских соглашений.

      На Донбассе за прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Вследствие обстрелов ранили 4 наших военных.

      В Украине новый премьер-министр – Денис Шмыгаль.

      Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
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      Теги: Кабинет Министров Украины Новое правительство Верховная Рада Руслан Рябошапка Выпуск новостей
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