Выпуск новостей за 12:00: Увольнение Рябошапки. Меры безопасности против коронавируса

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – сегодня на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады рассмотрят только один вопрос – увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Из-за распространения коронавируса в Италии местное правительство рассмотрит ряд мер безопасности. Среди них – рекомендации отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев.

Также в выпуске: В Европарламенте планируют провести дебаты относительно минских соглашений. На Донбассе за прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Вследствие обстрелов ранили 4 наших военных. В Украине новый премьер-министр – Денис Шмыгаль.