Випуск новин за 12:00: Звільнення Рябошапки. Заходи безпеки проти коронавірусу
У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – сьогодні на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради розглянуть лише одне питання – звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки. Через поширення коронавірусу в Італії місцевий уряд розгляне низку заходів безпеки. Серед них – рекомендації відмовитись від рукостискань, обіймів та поцілунків.
Також у випуску:
У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод.
На Донбасі за минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів поранили 4 наших військових.
В Україні новий прем'єр-міністр – Денис Шмигаль.
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