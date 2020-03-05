Випуск новин за 12:00: Звільнення Рябошапки. Заходи безпеки проти коронавірусу

У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – сьогодні на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради розглянуть лише одне питання – звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки. Через поширення коронавірусу в Італії місцевий уряд розгляне низку заходів безпеки. Серед них – рекомендації відмовитись від рукостискань, обіймів та поцілунків.

Також у випуску: У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод. На Донбасі за минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів поранили 4 наших військових. В Україні новий прем'єр-міністр – Денис Шмигаль.