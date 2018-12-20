Выпуск новостей за 12:00: Узаконивание Единой поместной церкви. Замораживание активов Януковича
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 12:00 – Верховная Рада рассматривает законы, касающиеся деятельности церкви. В Швейцарии продлили срок замораживания активов беглого президента Виктора Януковича минимум еще на год.
Также в выпуске:
Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.
Крымскому татарину Эдему Бекирову в СИЗО Крыма не оказывают медицинскую помощь.
Врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни.
Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии