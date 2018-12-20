Выпуск новостей за 12:00: Узаконивание Единой поместной церкви. Замораживание активов Януковича

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 12:00 – Верховная Рада рассматривает законы, касающиеся деятельности церкви. В Швейцарии продлили срок замораживания активов беглого президента Виктора Януковича минимум еще на год.

Также в выпуске: Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков. Крымскому татарину Эдему Бекирову в СИЗО Крыма не оказывают медицинскую помощь. Врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни. Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.