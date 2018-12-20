Випуск новин за 12:00: Узаконення Єдиної помісної церкви. Замороження активів Януковича
У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – Верховна Рада розглядає закони, які стосуються діяльності церкви. У Швейцарії продовжили термін замороження активів президента-втікача Віктора Януковича щонайменше ще на рік.
Також у випуску:
Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.
Кримському татарину Едему Бекірову в СІЗО Криму не надають медичну допомогу.
Лікарі повідомили, що українському політв'язню Павлу Грибу стає гірше, є загроза для життя.
Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Джерело: 24 канал
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