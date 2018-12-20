Випуск новин за 12:00: Узаконення Єдиної помісної церкви. Замороження активів Януковича

У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – Верховна Рада розглядає закони, які стосуються діяльності церкви. У Швейцарії продовжили термін замороження активів президента-втікача Віктора Януковича щонайменше ще на рік.

Також у випуску: Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків. Кримському татарину Едему Бекірову в СІЗО Криму не надають медичну допомогу. Лікарі повідомили, що українському політв'язню Павлу Грибу стає гірше, є загроза для життя. Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.