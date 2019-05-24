Выпуск новостей за 12:00: Узник РФ Клых объявил голодовку. Непогода на Закарпатье
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 12:00 – мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, ее сын Станислав объявил голодовку. На Закарпатье в райцентре Воловец спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, который накануне упал в реку и его унесло течение.
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24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.
Источник: 24 канал
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