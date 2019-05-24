Выпуск новостей за 12:00: Узник РФ Клых объявил голодовку. Непогода на Закарпатье

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 12:00 – мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, ее сын Станислав объявил голодовку. На Закарпатье в райцентре Воловец спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, который накануне упал в реку и его унесло течение.

Также в выпуске: Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний созвал священный Синод ПЦУ. В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания. Пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения. 24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.

Источник: 24 канал