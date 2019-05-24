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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 12:00: Узник РФ Клых объявил голодовку. Непогода на Закарпатье

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 12:00 – мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, ее сын Станислав объявил голодовку. На Закарпатье в райцентре Воловец спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, который накануне упал в реку и его унесло течение.

      Также в выпуске:

      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний созвал священный Синод ПЦУ.

      В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания.

      Пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения.

      24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.

      blog_ava
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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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