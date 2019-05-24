Випуск новин за 12:00: В'язень РФ Клих оголосив голодування. Негода на Закарпатті
У випуску новин за 24 травня станом на 12:00 – мати бранця Кремля Тамара Клих повідомила, її син Станіслав оголосив голодування. На Закарпатті у райцентрі Воловець рятувальники знайшли тіло десятирічного хлопчика, який напередодні впав у річку і його понесла течія.
Також у випуску:
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ.
В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія.
Проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень.
24 травня більшість українських школярів прощаються з навчальною партою.
Джерело: 24 канал
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