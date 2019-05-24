Випуск новин за 12:00: В'язень РФ Клих оголосив голодування. Негода на Закарпатті

У випуску новин за 24 травня станом на 12:00 – мати бранця Кремля Тамара Клих повідомила, її син Станіслав оголосив голодування. На Закарпатті у райцентрі Воловець рятувальники знайшли тіло десятирічного хлопчика, який напередодні впав у річку і його понесла течія.

Також у випуску: Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ. В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія. Проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень. 24 травня більшість українських школярів прощаються з навчальною партою.

Джерело: 24 канал