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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Випуск новин за 12:00: В'язень РФ Клих оголосив голодування. Негода на Закарпатті

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 травня станом на 12:00 – мати бранця Кремля Тамара Клих повідомила, її син Станіслав оголосив голодування. На Закарпатті у райцентрі Воловець рятувальники знайшли тіло десятирічного хлопчика, який напередодні впав у річку і його понесла течія.

      Також у випуску:

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ.

      В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія.

      Проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень.

      24 травня більшість українських школярів прощаються з навчальною партою.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала майже 46 тисяч голосів
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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