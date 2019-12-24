Выпуск новостей за 12:00: Венецию затопило. В ООН осудили Крымский мост

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 12:00 – Рождество по колено в воде – так один из главных праздников будут отмечать жители Венеции. Город снова затопило. Подтопило главные исторические памятники. В ООН осудили открытие железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным Крымом. Украинская сторона обратилась к главам Совбеза и Генассамблеи с требованием отреагировать.

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Куча депутатов действующего парламента фигурирует в десятках расследований, связанных с коррупцией. Одни – за растрату государственных средств, другие – за кумовство, третьи – за виртуозные схемы.

В Индонезии на острове Суматра пассажирский автобус упал в глубокую пропасть. В результате аварии погибли по меньшей мере 24 человека, еще 16 получили ранения.