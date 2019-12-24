13:10
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Випуск новин за 12:00: Венецію затопило. В ООН засудили Кримський міст

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 12:00 – Різдво по коліна у воді – так одне з головних католицьких свят відзначатимуть жителі Венеції. Місто знову залила велика вода. Підтопило головні історичні пам'ятки міста. В ООН засудили відкриття залізничного сполучення між Росією та анексованим Кримом. Українська сторона звернулася до голів Радбезу та Генасамблеї з вимогою відреагувати.

      Також у випуску:

      СБУ оголосила підозру меру Коростишева Іванові Кохану. Посадовцю закидають розтрату комунальних коштів. Їх було виділено на ремонт автомобільних доріг.

      Купа депутатів чинного парламенту фігурує у десятках розслідувань, пов'язаних з корупцією. Одні – через розтрату державних коштів, інші – за кумівство, треті – за віртуозні схеми.

      В Індонезії на острові Суматра пасажирський автобус упав у глибоку прірву. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 24 людини, ще 16 зазнали поранень.

      Чому болять груди у жінок: основні причини
      сьогодні
      7985
      Теги: Випуск новин Стихійні лиха ООН Кримський міст
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Какие риски ждут украинскую экономику в 2020 году
      Сергій Фурса 49
      сьогодні , 12:00 Скільки українці сплачують на утримання держави
      Ціна держави 667
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      992
      сьогодні , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 640
      сьогодні , 08:01 Головні новини 23 грудня: Обмін полоненими узгодили, Антоненко залишається під вартою
      Северин Трач 1550
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук