Випуск новин за 12:00: Венецію затопило. В ООН засудили Кримський міст

У випуску новин за 24 грудня станом на 12:00 – Різдво по коліна у воді – так одне з головних католицьких свят відзначатимуть жителі Венеції. Місто знову залила велика вода. Підтопило головні історичні пам'ятки міста. В ООН засудили відкриття залізничного сполучення між Росією та анексованим Кримом. Українська сторона звернулася до голів Радбезу та Генасамблеї з вимогою відреагувати.

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