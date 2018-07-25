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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 12:00: Волна терактов в мире. Забастовка в Ryanair

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 12:00 – теракт в день выборов в Пакистане, нападение смертника в Сирии, взрывы в перуанской больнице повлекли за собой гибель 76 человек. Более 50 тысяч человек пострадали из-за отмены 600 рейсов авиакомпании Ryanair. Причина отмены полетов – забастовка бортпроводников.

Также в выпуске:

В Киеве ночью элитный Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе, девочка от полученных травм скончалась в "скорой".

На переговорах в Минске вновь поднимут вопрос обмена политзаключенных.

На Львовщине солдат потерял селезенку после того, как его избил старшина.

 

Теги: Жертвы авиация Теракт Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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