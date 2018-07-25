Выпуск новостей за 12:00: Волна терактов в мире. Забастовка в Ryanair

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 12:00 – теракт в день выборов в Пакистане, нападение смертника в Сирии, взрывы в перуанской больнице повлекли за собой гибель 76 человек. Более 50 тысяч человек пострадали из-за отмены 600 рейсов авиакомпании Ryanair. Причина отмены полетов – забастовка бортпроводников.

Также в выпуске: В Киеве ночью элитный Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе, девочка от полученных травм скончалась в "скорой". На переговорах в Минске вновь поднимут вопрос обмена политзаключенных. На Львовщине солдат потерял селезенку после того, как его избил старшина.