Выпуск новостей за 12:00: Волна терактов в мире. Забастовка в Ryanair
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 12:00 – теракт в день выборов в Пакистане, нападение смертника в Сирии, взрывы в перуанской больнице повлекли за собой гибель 76 человек. Более 50 тысяч человек пострадали из-за отмены 600 рейсов авиакомпании Ryanair. Причина отмены полетов – забастовка бортпроводников.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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