Випуск новин за 12:00: Хвиля терактів у світі. Страйк у Ryanair
У випуску новин за 25 липня станом на 12:00 – теракт у день виборів у Пакистані, напад смертника у Сирії, вибухи у перуанській лікарні спричинили загибель 76 людей. Понад 50 тисяч людей постраждали через скасування 600 рейсів авіакомпанії Ryanair. Причина відміни польотів – страйк бортпровідників.
Також у випуску:
У Києві вночі елітний Hummer збив дитину на пішохідному переході, дівчинка від отриманих травм померла в "швидкій".
На перемовинах у Мінську знову піднімуть питання обміну політв'язнів.
На Львівщині солдат втратив селезінку після того, як його побив старшина.
Джерело: 24 канал
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