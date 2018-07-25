Випуск новин за 12:00: Хвиля терактів у світі. Страйк у Ryanair

У випуску новин за 25 липня станом на 12:00 – теракт у день виборів у Пакистані, напад смертника у Сирії, вибухи у перуанській лікарні спричинили загибель 76 людей. Понад 50 тисяч людей постраждали через скасування 600 рейсів авіакомпанії Ryanair. Причина відміни польотів – страйк бортпровідників.

Також у випуску: У Києві вночі елітний Hummer збив дитину на пішохідному переході, дівчинка від отриманих травм померла в "швидкій". На перемовинах у Мінську знову піднімуть питання обміну політв'язнів. На Львівщині солдат втратив селезінку після того, як його побив старшина.