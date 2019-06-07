Выпуск новостей за 12:00: Возвращение детей из неволи. Непогода на Прикарпатье

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 12:00 – в Украину на самолете президента вернулись 10 детей, которых мать хотела вывезти в Абхазию. Правоохранители подозревают ее в торговле детьми. На Прикарпатье после многочасового дождя поднялся уровень воды в реках. В результате 15 населенных пунктов в регионе затопило. В воде оказались 40 домов и около 200 хозяйственных построек.

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Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил, что приговор для виновников в нападении это представление. Он считает, что наказания за убийство в виде лишения свободы от 3 до 6 лет недостаточно.

Российские наемники коварно обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Оккупационный суд в Симферополе продлил на два месяца арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Несмотря на то, что у него серьезные проблемы со здоровьем.