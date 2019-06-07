12:43
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Возвращение детей из неволи. Непогода на Прикарпатье

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 12:00 – в Украину на самолете президента вернулись 10 детей, которых мать хотела вывезти в Абхазию. Правоохранители подозревают ее в торговле детьми. На Прикарпатье после многочасового дождя поднялся уровень воды в реках. В результате 15 населенных пунктов в регионе затопило. В воде оказались 40 домов и около 200 хозяйственных построек.

      Также в выпуске:

      Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил, что приговор для виновников в нападении это представление. Он считает, что наказания за убийство в виде лишения свободы от 3 до 6 лет недостаточно.

      Российские наемники коварно обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

      Оккупационный суд в Симферополе продлил на два месяца арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Несмотря на то, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

      blog_ava
      Зеленский среагировал на артобстрел: на такие действия наша армия будет отвечать со всей мощью
      сегодня
      1278
      Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 384
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1213
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 269
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2750
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      235
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук