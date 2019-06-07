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      Випуск новин за 12:00: Повернення дітей з неволі. Негода на Прикарпатті

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 червня станом на 12:00 – до України літаком президента повернулись 10 малюків, яких мати хотіла вивезти до Абхазії. Правоохоронці підозрюють її у торгівлі дітьми. На Прикарпатті після кількагодинного дощу піднявся рівень води у річках. Внаслідок цього 15 населених пунктів у регіоні затопило. У воді опинились 40 будинків та майже 200 господарських будівель.

      Також у випуску:

      Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк заявив, що вирок для винуватців у нападі є виставою. Він вважає, що покарання за вбивство у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років є недостатнім.

      Російські найманці підступно обстріляли позиції українських військових з артилерії 122 калібру в районі Новолуганського. Двоє військових загинули, ще вісім зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

      Окупаційний суд у Сімферополі продовжив на два місяці арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Попри те, що той має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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