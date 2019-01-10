Выпуск новостей за 12:00: Возвращение моряка. Поиски лыжника в Карпатах
В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 12:00 – в Украину вернулся моряк из Ирана Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь. Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.
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Источник: 24 канал
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