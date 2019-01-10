Выпуск новостей за 12:00: Возвращение моряка. Поиски лыжника в Карпатах

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 12:00 – в Украину вернулся моряк из Ирана Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь. Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.

Также в выпуске: Бюджетные авиакомпании открывают новые маршруты из Украины в Европу. Из турецкой клиники выписали моряков, которые едва не утонули в Черном море. На Черкасщине люди спасают рыбу от удушья. Украинцы в Лондоне организовали акцию протеста "Путин убивает", чтобы привлечь внимание к войне на Донбассе.