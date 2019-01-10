Випуск новин за 12:00: Повернення моряка. Пошуки лижника у Карпатах

У випуску новин за 10 січня станом на 12:00 – до України повернувся моряк з Ірану Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара. Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок.

Також у випуску: Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу. З турецької клініки виписали моряків, які ледь не затонули в Чорному морі. На Черкащині люди рятують рибу від задухи. Українці у Лондоні організували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі.