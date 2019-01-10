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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      Випуск новин за 12:00: Повернення моряка. Пошуки лижника у Карпатах

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 12:00 – до України повернувся моряк з Ірану Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара. Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок.

      Також у випуску:

      Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу.

      З турецької клініки виписали моряків, які ледь не затонули в Чорному морі. 

      На Черкащині люди рятують рибу від задухи.

      Українці у Лондоні організували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі.

      Теги: Випуск новин Новини Закарпаття Іран
      Джерело: 24 канал
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