Выпуск новостей за 12:00: Возвращение России в G8. Голодовка в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 12:00 – в Великобритании назвали условие возвращения России в "Большую восьмерку". Украинцы в США и Австралии будут голодать вместе с Олегом Сенцовым. Акцию проведут в день открытия Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Также в выпуске: В Сингапуре состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. За минувшие сутки на фронте ранения получили трое военных, пророссийские боевики 27 раз стреляли по украинским позициям. В Берлине состоялась встреча глав МИД стран "Нормандской четверки".