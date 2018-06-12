Випуск новин за 12:00: Повернення Росії до G8. Голодування на підтримку Сенцова
У випуску новин за 12 червня станом на 12:00 – у Великобританії назвали умову повернення Росії до "Великої вісімки". Українці у США та Австралії голодуватимуть разом з Олегом Сенцовим. Акцію проведуть у день відкриття Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Росії.
Також у випуску:
У Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.
За минулу добу на фронті поранення дістали троє військових, проросійські бойовики 27 разів гатили по українських позиціях.
У Берліні відбулась зустріч очільників МЗС країн "Нормандської четвірки".
Джерело: 24 Канал
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