Выпуск новостей за 12:00: Возвращение Саакашвили. Поздравления от западных стран

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 12:00 – планирует вернуться в Украину Михаил Саакашвилли. Он уже обратился через своего юриста к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с таким требованием. После Порошенко Зеленского с победой поздравили и лидеры западных стран. Собственно, так положено по правилам дипломатического этикета.

Также в выпуске: Украинцы благодарят действующего президента за пять лет правления. Реакция Петра Порошенко на результаты экзит-полов.

Источник: 24 канал