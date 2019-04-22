Выпуск новостей за 12:00: Возвращение Саакашвили. Поздравления от западных стран
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 12:00 – планирует вернуться в Украину Михаил Саакашвилли. Он уже обратился через своего юриста к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с таким требованием. После Порошенко Зеленского с победой поздравили и лидеры западных стран. Собственно, так положено по правилам дипломатического этикета.
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Источник: 24 канал
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