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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 12:00: Повернення Саакашвілі. Привітання від Західних країн

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 квітня станом на 12:00 – планує повернутись до України Міхеіл Саакашвіллі. Він вже звернувся через свого юриста до голови Служби безпеки України Василя Грицака з такою вимогою. За Порошенком Зеленського з перемогою привітали і лідери Західних країн. Власне, так годиться за правилами дипломатичного етикету.

      Також у випуску:

      Українці дякують чинному президенту за п'ять років правління.

      Реакція Петра Порошенка на результати екзит-полів.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
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      Теги: Випуск новин Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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