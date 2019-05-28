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      Выпуск новостей за 12:00: Возвращение украинских моряков. Обстрелы на Востоке

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 12:00 – в Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark. За прошедшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинской армии.

      Также в выпуске:

      Государственное бюро расследований взялось за бунт в Одесской колонии. Дело расследуется по факту служебной халатности работников тюрьмы.

      Штат Оклахома, в США, накрыл смертельный торнадо, в результате стихия унесла жизни двух человек.

      Депутаты в Верховной Раде проваливают все законопроекты.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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