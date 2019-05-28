Выпуск новостей за 12:00: Возвращение украинских моряков. Обстрелы на Востоке

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 12:00 – в Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark. За прошедшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинской армии.

Также в выпуске: Государственное бюро расследований взялось за бунт в Одесской колонии. Дело расследуется по факту служебной халатности работников тюрьмы. Штат Оклахома, в США, накрыл смертельный торнадо, в результате стихия унесла жизни двух человек. Депутаты в Верховной Раде проваливают все законопроекты.

Источник: 24 канал