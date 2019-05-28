Випуск новин за 12:00: Повернення українських моряків. Обстріли на Сході
У випуску новин за 28 травня станом на 12:00 – до України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці.
Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.
Депутати у Верховній Раді провалюють усі законопроекти.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі