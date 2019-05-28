Випуск новин за 12:00: Повернення українських моряків. Обстріли на Сході

У випуску новин за 28 травня станом на 12:00 – до України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці. Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей. Депутати у Верховній Раді провалюють усі законопроекти.

Джерело: 24 канал