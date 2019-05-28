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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
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      Випуск новин за 12:00: Повернення українських моряків. Обстріли на Сході

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 12:00 – до України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці.

      Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.

      Депутати у Верховній Раді провалюють усі законопроекти.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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