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      Выпуск новостей за 12:00: Выход депутатов из БПП. Статья о незаконном обогащении

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 12:00 – народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук подали заявление-просьбу об исключении из фракции "Блока Петра Порошенко". Отмена статьи о незаконном обогащении – легализует коррупцию. И даже может угрожать безвизу и сотрудничеству Украины с МВФ. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

      Также в выпуске:

      Сегодня суд рассмотрит апелляцию на решение о мере пресечения подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

      Соглашения не будет: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться по ядерному разоружению Северной Кореи.

      Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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