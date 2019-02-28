Выпуск новостей за 12:00: Выход депутатов из БПП. Статья о незаконном обогащении

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 12:00 – народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук подали заявление-просьбу об исключении из фракции "Блока Петра Порошенко". Отмена статьи о незаконном обогащении – легализует коррупцию. И даже может угрожать безвизу и сотрудничеству Украины с МВФ. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Также в выпуске: Сегодня суд рассмотрит апелляцию на решение о мере пресечения подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Соглашения не будет: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться по ядерному разоружению Северной Кореи. Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен.