Випуск новин за 12:00: Вихід депутатів з БПП. Стаття про незаконне збагачення

У випуску новин за 28 лютого станом на 12:00 – народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук подали заяву-прохання про виключення з фракції "Блоку Петра Порошенка". Скасування статті про незаконне збагачення – легалізує корупцію. І навіть може загрожувати безвізу та співпраці України з МВФ. Про це заявив Директор НАБУ Артем Ситник.

Також у випуску: Сьогодні суд розгляне апеляцію на рішення про запобіжний захід підозрюваному у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Угоди не буде: Дональд Трамп та Кім Чен Ин не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння Північної Кореї. Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений.