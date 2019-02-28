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      Випуск новин за 12:00: Вихід депутатів з БПП. Стаття про незаконне збагачення

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 12:00 – народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук подали заяву-прохання про виключення з фракції "Блоку Петра Порошенка". Скасування статті про незаконне збагачення – легалізує корупцію. І навіть може загрожувати безвізу та співпраці України з МВФ. Про це заявив Директор НАБУ Артем Ситник.

      Також у випуску:

      Сьогодні суд розгляне апеляцію на рішення про запобіжний захід підозрюваному у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру.

      Угоди не буде: Дональд Трамп та Кім Чен Ин не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

      Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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