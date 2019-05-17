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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 12:00: Выход "Народного фронта" из коалиции. Столкновения в России

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 12:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Соответствующее заявление глава фракции "Народного фронта" передал главе парламента Андрею Парубию. В российском Екатеринбурге продолжается конфликт между местными и властью вокруг строительства православного храма в сквере.

      Также в выпуске:

      Бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову выбирают меру пресечения. Его обвиняют в том, что он нажился на строительстве жилья для военнослужащих.

      Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеских обстрелов один защитник погиб, еще один получил ранения.

      На Житомирщине над полями пронесся смерч. Ураган повредил 39 домов и обесточил две улицы. Очевидцы успели заснять его на камеру.

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      Теги: Новости России Протесты Народный фронт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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