В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 12:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Соответствующее заявление глава фракции "Народного фронта" передал главе парламента Андрею Парубию. В российском Екатеринбурге продолжается конфликт между местными и властью вокруг строительства православного храма в сквере.

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